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Spor

Cimbom, Avrupa'da 313. maçına çıkıyor

Galatasaray, yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Manchester United maçıyla birlikte Avrupa'daki 313. karşılaşmasına çıkacak. Sarı kırmızılı ekip daha önce oynadığı 313 maçın 112'sinden galip ayrılmayı başardı.

AA28 Kasım 2023 Salı 12:28 - Güncelleme:
Cimbom, Avrupa'da 313. maçına çıkıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci hafta maçında yarın İngiltere'nin Manchester United ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 313. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 312 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 420 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 462 gole engel olamadı.

SON 22 AVRUPA MAÇINDA 3 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 22 müsabakada sadece 3 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 4'ü de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 22 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

SON YILLARDAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bundan önce mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 30 mücadelede 3 galibiyet alabilen Galatasaray, 8 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 120 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 30 beraberlik ve 61 yenilgi gördü.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi120293061119206
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3222737334
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi92363125142113
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam31211283117420462

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