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Cim-Bom evinde yeni sayfa açacak! Galatasaray-Alanyaspor muhtemel 11’ler

SÜPER Lig’de zirvenin uzağında kalan Galatasaray, bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor.

  • Star Spor
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Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Son 4 resmi maçta kazanamayan, ligde son 2 haftada 5 puan yitiren ve evindeki 41 maçlık yenilmezlik unvanını Medipol Başakşehir önünde kaybeden Sarı-Kırmızılılar, Alanya’yı mağlup ederek yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Cim-Bom, Akdeniz ekibi ile bugüne kadar oynadığ 6 maçın 5’ini kazanırken, 1’inde berabere kaldı, hiç yenilmedi.

LEMİNA OYNUYOR, RYAN BABEL YOK

ALANYASPOR’U ağırlayacak olan Galatasaray’da sakatların çokluğu can sıkıyor. Sarı-Kırmızılılar’da Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli’nin sakatlıkları bulunuyor. Maça yetiştirilmeye çalışılan Babel ile Feghouli’nin oynayacak durumda olmadıkları bildirildi. Uzun süreli sakatlığını atlatan Emre Akbaba da lisansı çıkartılmadığı için kadroda olmayacak. İyileşen Lemina’nın ise 11’de forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı geçen Şener Özbayraklı da maç kadrosunda yer alacak.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, A.Çalık, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Ömer, Emre Mor, Adem

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, Bammou

Caminin kapısını açıp arkadaşlarını böyle kurtardı

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