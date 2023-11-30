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Spor

Cimbom gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Manchester United ile berabere kalarak puanları paylaştı. Sarı kırmızılıların gruptaki rakibi Kopenhag, bir üst tura çıkmayı garantilemiş Bayern Münih'e konuk olduğu maçta 1 puan çıkarmayı başardı. İşte Cimbom'un son gruptan çıkma ihtimalleri...

30 Kasım 2023 Perşembe 16:47 - Güncelleme:
Cimbom gruptan nasıl çıkar?
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Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, gruptan çıkma mücadelesi veriyor. Devler Ligi A Grubu'nun 5. haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk eden temsilcimiz, 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı. Danimarka temsilcisi Kopenhag ise, konuk olduğu lider Bayern Münih deplasmanından golsüz beraberlikle 1 puan çıkarmayı başardı.

Şu anda Kopenhag ile Galatasaray'ın 5'er puanı bulunuyor. Danimarka ekibi grupta averaj farkıyla 2. sıraya yükselirken, temsilcimiz 3. sırada bulunuyor.

Grubun 6. haftasında temsilcimiz, Kopenhag'a konuk olacak. Grupta sonuncu sırada bulunan Kırmızı Şeytanlar ise bir üst tura çıkmayı garantilemiş olan Bayern Münih'i sahasında ağırlayacak.

İŞTE SON HAFTADA GALATASARAY'IN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALLERİ

Galatasaray, Kopenhag ile berabere kalması durumunda ve Bayern'de United'dan puan alırsa, temsilcimiz grupta 3. olarak UEFA Avrupa Ligine düşecek. Cimbom en fazla 1 puan alırsa ve United galibiyet alırsa, sarı kırmızılılar grupta son sıraya düşecek.

Temsilcimiz, Danimarka ekibini yenmesi durumunda diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura adını yazdıracak.

AVRUPA'YA VEDA İHTİMALİ

Sarı kırmızılılar, mağlubiyet alması durumunda United hiç puan alamazsa yine Avrupa Ligine gidecek fakat alınacak yenilgi halinde Kırmızı Şeytanlar'ın 3 puan alması, Cimbom'u gruptan çıkarmaz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN TABLOSU

1- Bayern Münih: 12 puan

2- Kopenhag: 5 puan

3- Galatasaray: 5 puan

4- Manchester United: 4 puan

star.com.tr

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