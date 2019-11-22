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Cim-Bom kritik virajda! Galatasaray-Medipol Başakşehir muhtemel 11’ler

Galatasaray, Başakşehir’i konuk ediyor. Türk Telekom’da saat 20.30’da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Aslan, üç puanı alıp hem zirve iddiasını sürdürmek hem de Brugge maçına moralli çıkmak istiyor.

  • Star Spor
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GALATASARAY Süper Lig’de 12. haftanın açılış maçında bugün Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Türk Telekom Stadı’nda 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sezona istediği gibi başlayamayan Sarı-Kırmızılılar, Boz Baykuşlar’ı yenerek hem zirve iddiasını sürdürmek hem de UEFA Avrupa Ligi’ne gitme ümitlerini sürdürmek için Salı günü Club Brugge’le oynayacağı hayati maç öncesi moral kazanmayı planlıyor. Ligde iç sahada 41 karşılaşmadır bileği bükülmeyen Cim-Bom, Medipol Başakşehir’e karşı bugüne kadar çıktığı 22 müsabakada 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 de beraberlik elde etti.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Donk, Ahmet, Marcao, Mariano, Emre Taşdemir, Lemina, Ömer, Feghouli, Adem Büyük, Babel

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Caiçara, Epureanu, Ponck, Mahmut, İrfan, Mehmet, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

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