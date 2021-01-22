Cimbom, Malatyaspor hazırlıklarına başladı

AA 22 Ocak 2021 Cuma 16:57 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 16:57

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Yukatel Denizlispor maçında tam süre forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Emre Taşdemir'in tedavisinin ardından salonda ve sahada çalıştığı, Şener Özbayraklı ile Oğulcan Çağlayan'ın ise tedavilerinden sonra salonda çalıştıkları kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra maç için Malatya'ya gidecek.