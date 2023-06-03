Cimbom, Omar için CAS'a gidiyor!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Omar Elabdellaoui, Cim-Bom'a karşı açtığı tazminat davasını kazandı.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, sözleşmesi tek taraflı feshedilen Norveçli futbolcuya 2 milyon 820 bin 923 euro ve işleyen faizin ödenmesine karar verdi. Ayrıca, paranın 45 gün içerisinde ödenmemesi durumunda kulübe transfer yasağının getirilmesine de hükmetti.

GALATASARAY 'FESİH' MADDESİNİ İŞLETMEDİ

1 Ocak 2021'de havai fişeğin elinde patlamasıyla gözünden yaralanan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Omar Omar Elabdellaoui, Galatasaray'ın imkanlarıyla tedavi olmuş, bu süreç içerisinde de para ödenmeye devam edilmişti.

Üstelik Cim-Bom, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na göre, "Futbolcunun futbol faaliyeti dışında vaki hastalık veya istirahat halinin altı ayı aşması" durumu haklı fesih sayılıyordu.

Sarı-kırmızılılar bu madde hükmünü de işletmedi. Ancak Omar Omar Elabdellaoui iyileşip takıma katıldıktan sonra sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

BİR SONRAKİ RANDEVU CAS'TA

Cim-Bom'un FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacağı, kararın kesinleşmesine engel olacağı öğrenildi.