Cimbom, Preciado'dan vazgeçmiyor!

Kadro rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılı kurmaylar teknik heyetin raporu doğrultusunda görüşme yapacağı isimleri netleştirdi.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI



Serge Aurier ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray sağ bek listesinin ilk sırasında yer alan Angelo Preciado için çalışmalarını hızlandırdı.

YENİDEN TEMAS



Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu için Sparta Prag'la tekrar temasa geçti.

ÇEKLER SATABİLİR



Çek kulübü, gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle sert eleştiriler alan Preciado'yu satabileceğinin sinyalini verdi.

BU SEZON PERFORMANSI



Preciado, Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'a her iki maçta da gol atmıştı. Bu sezon 23 maçta görev alan Ekvadorlu yıldız oyuncu 3 gol 3 asistlik katkı sağladı. Güncel değeri 5 milyon Euro olan 26 yaşındaki bek oyuncusu 38 defa milli takım formasını giydi.