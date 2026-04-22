  Haberler
  Spor
  Cimbom rotasını İtalya'ya çevirdi! Transferi duyurdular
Cimbom rotasını İtalya'ya çevirdi! Transferi duyurdular

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını koruyan Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına da başladı. Sarı-kırmızılıların, Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği aktarıldı.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 11:48
Trendyol Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, gelecek yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre, Galatasaray, Juventus forması giyen Teun Koopmeiners için girişimlerini sürdürüyor.

Daha önceki transfer döneminde de sarı-kırmızılıların gündemine gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna bu kez Manchester United da talip oldu. İngiliz temsilcisinin, Hollandalı futbolcunun durumunu yakından izlediği belirtiliyor.

Juventus cephesinde ise ekonomik dengeyi koruma ve teknik direktör Luciano Spalletti doğrultusunda kadroyu yeniden şekillendirme planları kapsamında Koopmeiners'in satışına sıcak bakıldığı ifade ediliyor. Torino ekibinin, deneyimli oyuncu için en az 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Bu sezon İtalyan ekibiyle 40 karşılaşmada görev alan Teun Koopmeiners, toplam 2485 dakika sahada kalırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

