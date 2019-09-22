ŞAMPİYONLAR Ligi’ndeki ilk maçında Belçika’dan puanla dönen Galatasaray, Süper Lig’de bu akşam BTC Türk Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Saat 19.00’da başlayacak olan maç beIN Sport 1’den ekrana gelirken, mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Ligde ilk 2 maçından 1 puan çıkarttıktan sonra yaptığı iki karşılaşmayı da kazanan Galatasaray bu akşamki zorlu deplasmandan da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek amacında. Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden Belhanda ve Emre Akbaba takımdaki yerini alamayacak. Ev sahibinde ise Gökhan Töre, Fofana ve Bifouma sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik Direktör Fatih Terim ve iki yardımcısı Ümit Davala ile Hasan Şaş cezaları nedeniyle Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kulübede oturamayacaklar.

MUHTEMEL 11’LER:

YENİ MALATYASPOR: Fornelle, Hadebe, Robin, Chaalai, Erkan, Murat, Acquah, Guilherme, Donald, Eren, Jahovic

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Emre Mor, Babel, Falcao