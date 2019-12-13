Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda PSG’ye farklı yenilerek Avrupa defterini kapatan Cim-Bom, geride kalan 14 haftada istediği sonuçları alamadığı ligde Başkent ekibini mağlup ederek hem zirve iddiasını sürdürmek hem de moral bulmak istiyor. Şu ana kadar aldığı 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonrası 23 puanla liderin 7 puan gerisinde bulunan Sarı-Kırmızılılar’ın, Ankaragücü ile bugüne kadar oynadığı 96 karşılaşmada galibiyetlerde 61-17, gollerde 202’ye 82 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray ev sahibi olduğu maçlarda da galibiyetlerde 36-3 açık ara önde. Aslan, bu sezon evinde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Falcao yedek, Babel forvette

GALATASARAY’DA uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara dönüp ligdeki Alanyaspor mücadelesinde 78’de, Devler Ligi’ndeki PSG maçında 62’de oyuna giren Radamel Falcao, bugünkü Ankaragücü karşılaşmasında da ilk 11’de başlamayacak. Kolombiyalı forvetin ikinci yarıda oynaması bekleniyor. Aslan’da iyileşen Babel’in forvette görev yapacağı öğrenildi. Luyindama, Andone, Adem ve Seri’nin sakatlıkları ise devam ediyor.

Ujfalusi ve Melo’ya plaket verilecek

CİM-BOM’UN eski oyuncularından Felipe Melo’nun ardından Tomas Ujfalusi de İstanbul’a geldi. Melo daha önce Ankaragücü maçında statta olacağını açıklamıştı. Ujfalusi de twitter hesabından taraftarlara seslenerek, “Evime döndüm. Cumartesi günü (bugün) A.Gücü mücadelesinde tribünde olup Aslanları destekleyeceğim” dedi. Yönetim maç öncesi iki oyuncuya da birer plaket verecek.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Emre, Lemina, Belhanda, Seri, Feghouli, Ömer, Babel

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Canteros, Kitsiou, İlhan, Moke, Hasan, Orgill