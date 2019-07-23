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Cim-Bom’a 2. pitbull

Jean Michael Seri’nin yanına kaliteli bir oyuncu arayan G.Saray, Flamengo’da forma giyen “Pitbull” lakaplı Cuellar’ı transfer etmek için harekete geçti. 26 yaşındaki futbolcu, Aslan’ın ilk “Pittbul”u Melo gibi agresif futbolu seviyor.

  • Star Spor
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FERNANDO Reges’i Sevilla’ya satan ve onun yerini doldurmak için araştırma yapan Galatasaray ilk olarak Fulham’dan Jean Michael Seri’yi kiralamıştı. Fildişili oyuncunun yanına onun kalitesinde bir ön libero arayan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Al Ahli’de forma giyen Fenerbahçe’nin Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza’da karar kılmıştı. Ancak Al Ahli’nin “Ona çok yatırım yaptık, bize lazım” diyerek bu oyuncuyu bırakmak istememesi üzerine Aslan rotayı Kolombiyalı Gustavo Cuellar’a çevirdi.

DEFANSİF ÖZELLİKLERİ ÜST DÜZEY

Josef’ten vazgeçmeyen Cim-Bom, bu oyuncunun transferinin uzaması nedeniyle Cuellar için forma giydiği Flamengo ile temaslara başladı. Galatasaray taraftarının çok sevdiği Melo gibi lakabı “Pitbull” olan 26 yaşındaki yıldızın defansif özellikleri ve top kapma becerisi üst düzey. Kolombiyalı ön libero da Melo gibi agresif futbolu seviyor. Tecrübeli oyuncunun tek eksiği ise hücum yönünün daha az olması.

BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO

Flamengo, Cuellar’ın bonservisi için Galatasaray’dan 3.5 milyon euro istedi. Sarı-Kırmızılılar’ın indirim talep ettiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi. Bu oyuncunun transferinde aceleci olmayan Galatasaray, Josef için Al Ahli’den gelecek cevaba göre Gustavo Cuellar için son noktayı koyacak. Josef’in Aslan’la yıllık 2.6 milyon euroya anlaştığı belirtildi.

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

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