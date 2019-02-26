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Cim-bom'a can verdi

Sport24, Yunan starın Akhisar’ı 90+5’te yıkmasını manşete taşıyıp, “Kostas, takımına can verdi” derken, Athens News, “Başakşehir’e kolay şampiyonluk yok!” ifadesini kullandı.

  • StarSpor
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Galatasaray'ın devre arasında Marsilya’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou’nun, Akhisar’a 90+5’te attığı galibiyet golü Sarı-Kırmızılı ayağa kaldırırken, Yunanistan’da da büyük yankı uyandırdı. Yunan basını, kariyerinde 10’uncu defa son saniye golü atan Mitroglou’yu manşetlere taşırken, Sport24, “Kostas, takımına can verdi” yorumunda bulundu.

MİTROGLOU, ASLAN’A ZAFERİ GETİRDİ

Sport24 ayrıca, “Mitroglou, Akhisar’a attığı golle zirve ile puan farkının açılmasına müsaade etmedi” ifadelerini kullandı. Athens News de “Medipol Başaksehir’e kolay şampiyonluk yok. Kostas’ın golü Galatasaray’a zaferi getirdi” dedi. Komşu’nun önde gelen gazetelerinden To Vima ise Mitroglou’nun golü icin “Kostas 90+5’te attı, Galatasaray hayatta kaldı” manşetini atarken,Sportime, “Mitroglou zafer istedi” dedi.

GOLLERDEN “TIMARHANE” ÇALACAK!

Filathlos da “Mitroglou’nun golü Galatasaraylılar’ı sevince boğdu” yorumunu yaptı. Bu arada Mitroglou ve Galatasaraylılar’ın büyük sevinç yaşadığı golün ardından statta çalan ‘Tımarhane’ isimli parçayı da Yunan golcünün seçtiği ortaya çıktı. Mitroglu’nun gollerinden sonra Yunan müziği çalmak isteyen G.Saray Kulubü’nün haftalar önce Türkçesi ‘Tımarhane’ olan Panos Kiamos’un parçası konusunda anlaştığı kaydedildi.  

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