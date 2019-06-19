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Cim-Bom’a çok yakın

Arjantin basını, “Banega Boca’ya uzak, G.Saray’a yakın. 30 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor” diye yazdı. Yıldız futbolcunun Sarı-Kırmızılı ekipten yıllık 3.2 milyon euro alacağı belirtildi.

  • Star Spor
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TRANSFER çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın Ever Banega transferinde artık sona çok yaklaştığı ileri sürüldü. Arjantin’in spor gazetelerinden Ole, “Banega Boca’ya uzak, Galatasaray’a yakın” başlığıyla verdiği haberde, “Türk ekibi Boca Juniors’tan daha iyi bir teklif yaparak avantajlı duruma geçti. Üstelik Şampiyonlar Ligi de G.Saray’ın avantajı” diye yazdı.

G.SARAY HEYECAN VERİCİ

 Arjantin’de yayınlanan Fox TV’nin muhabiri Jorge Baravelle de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Galataaray bu transferi bitirdi. Banega 3 yıllık imza atacak. Bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon euro kazanacak” ifadesini kullandı. Ülkesinde tatil yapan yıldız futbolcu da basın mensuplarının “Teklif çok güzel. Galatasaray’da oynamak heyecan verici olacak” demişti.

SEVİLLA İLE PAZARLIK

Ever Banega ile yıllık 3.2 milyon euro garanti para ve bonus karşılığı anlaşan Sarı-Kırmızılı kulübün Sevilla ile olan pazarlığı ise sürüyor. İspanyol ekibi 6 milyon euro isterken, Cim-Bom son olarak 4 milyon euroya çıkmıştı. Taraflar arasındaki pazarlığın sürdüğü ve en geç hafta sonuna kadar ortak noktada buluşularak bir sonuç alınacağı belirtiliyor.

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