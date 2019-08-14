Cim-Bom’a Falcao müjdesi

GALATASARAY’DA yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferi konusunda yeni bir flaş iddia ortaya atıldı. 37 ülkede yayın yapan ünlü Amerikan TV kanalı ESPN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Falcao’nun Galatasaray’a transferi kesinleşti” ifadelerine yer verirken, takipçilerine, “Türkiye Süper Ligi’nin kalitesini nasıl görüyorsunuz?” diye sordu.

MONACO’DAN ONAY BEKLENİYOR

ESPN’in bu paylaşımı Sarı-Kırmızılı camiada büyük heyecan yaratırken, yönetimin bugün veya en geç yarın açıklayabileceği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde “Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray’da oynamak heyecan verici olur. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Futbol, Türkiye özel bir şekilde yaşanıyor” diyen Falcao’dan önceki gün yeni açıklama geldi.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NETLEŞECEK

Ülkesinin basınına konuşan Kolombiyalı yıldız, Galatasaray taraftarlarının bana gösterdiği sevgi çok önemli. Ben duygusal bir oyuncuyum. Şu anda bir imza yok ancak Monaco ile iletişim halindeyim. Görüşmelerden uzak kalmaya çalışıyorum ve takımla idmanlara devam ediyorum. Sanırım birkaç gün içinde durum netleşir” ifadelerini kullanarak transferin bitmesinin an meselesi olduğuna dikkat çekmişti.