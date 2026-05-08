Yarın Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, bu maçı kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Orta sahada Mario Lemina, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan gibi isimlere sahip olan Cim-Bom, bu bölgeyi güçlendirmek için mesaide. Galatasaray Yönetimi'nin hedefinde Botafogo forması giyen 25 yaşındaki orta saha Danilo var. Sarı-Kırmızılılar'ın, Sambacı yıldızın menajeriyle geçtiğimiz günlerde temas kurduğu öğrenildi.

MİLLİ FORMA İLE 2 MAÇA ÇIKTI

25 yaşındaki futbolcunun temsilcileri, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Brezilya basınındaki haberlere göre de maddi sıkıntı yaşayan Botafogo ise Danilo'nun satışına sıcak bakıyor. Brezilya ekibi, yetenekli oyuncunun satışından önemli bir gelir kaynağı hedefliyor. Fakat transfer konusunda nihai kararın Dünya Kupası'nın ardından verilmesi bekleniyor. Brezilya Milli Takımı'yla 2 maça çıkan ve 1 gol atan Danilo'nun sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan futbolcu için, Botafogo yaklaşık 40 milyon euro bonservis talep ediyor.

MODERN ORTA SAHA PROFİLİNDE

Nisan 2026'da ise FC Zenit Saint Petersburg kulübünün 25 ila 30 milyon euro arasında teklifler yaptığı öne sürülmüştü. Danilo bu sezon Botafogo formasıyla 22 maçta bin 810 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asistle oynayarak dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, yüksek temposu, güçlü presi ve top taşıma becerisiyle öne çıkarken, hem savunmada hem hücum geçişlerinde etkili performans sergiliyor. Sol ayağını etkili kullanan 25 yaşındaki oyuncu, ceza sahasına yaptığı koşular ve mücadeleci kimliğiyle modern orta saha profili çiziyor. Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Danilo'nun en büyük artılarından biri ise fizik gücüyle teknik kapasiteyi aynı anda sahaya yansıtabilmesi.