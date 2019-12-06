Cim-Bom’da 6 bilet kesildi

TERİM’in ocak ayı için yeni mesajının ardından gözler gönderilecek isimlere çevrildi. Galatasaray’ın teknik patronu 2-0 kaybedilen Tuzla maçının ardından “Şans verdiğim isimler keşke bunu değerlendirselerdi; özellikle 5-6 kişi. Bugün sahada ‘Hocam bana bu formayı niye verdin’ diyecek futbolcular vardı. Ocak’ta gerekeni yapacağım” diyerek sinyali verdi.

TAYLAN, ANTALYASPOR YOLCUSU

Sarı-Kırmızılı ekibin hocasının yedek ve genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadro ile yapılan mücadelede özellikle Seri, Nagatomo, Belhanda, Emre Mor, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı’nın performansından memnun kalmadığı öğrenildi. Bu oyunculardan ilk olarak Taylan’ın kiralık olarak gönderileceği öğrenilirken, Antalyaspor’un bu oyuncu için girişimde bulunduğu belirtildi.

4.3 MİLYON EURO BOŞA GİTTİ

Kiralık olarak forma giyen senelik 1.5 milyon euro kazanan Seri müşterisi bulunursa hemen elden çıkarılacak. Aslan bu oyuncuyi kiralamak için de Fulham’a 2.8 milyon euro ödemişti. Terim’in üzerini çizdiği bir diğer yıldız ise Belhanda. Tüm kredisini bitiren Faslı oyuncu takımda tutulmayacak. Beklentilerin uzağında olan Nagatomo, Emre Mor ve Jimmy Durmaz da satış listesine konacak.