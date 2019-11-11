Cim-Bom’da Andone şoku

GALATASARAY, 6-0’lık Real Madrid yenilgisi sonrası deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup ederek yara sararken, Florin Andone’den gelen haberle şok oldu. Kalyon Stadı’ndaki karşılaşmanın 11. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından yerini Ryan Babel’e bırakmak zorunda kalan 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığı ile ilgili açıklama Romanya’dan geldi. Rumen Futbol Federasyonu resmi sitesinde yer alan açıklamasında, Andone’nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık meyadana geldiğini duyurdu.

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Romanya Federasyonu, Galatasaray Kulübü ve sağlık heyetiyle temasa geçildiğini belirtirken, bu koşullar altında Andone’nin Euro 2020 Elemeleri’nde İsveç ve İspanya ile oynayacakları karşılaşmaların aday kadrosuna alınmadığının bilgisini verdi. Teknik Direktör Fatih Terim’in, Gaziantep FK maçı sonrası “Durumu çekilecek MR’dan sonra netlik kazanacak” dediği Andone’nin sezonun ilk yarısını kapatabileceği kaydedildi. Falcao’nun ardından yaşanan bu sakatlık sonrası Cim-Bom forvetsiz kalmış olacak