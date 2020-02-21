Cimbom'da belirsizlik! Sol bek, 6 numara ve forvet kararsızlığı

21 Şubat 2020 Cuma09:56 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 09:56

Sarı-kırmızılılarda derbi öncesi Fatih Terim'in kafasında 3 önemli soru işareti bulunuyor.

Galatasaray'ın teknik patronu, sol bek, 6 numara ve forvet konusunda henüz kararını vermedi. Sol bekte sakatlıktan dönen Saracchi ile Linnes arasında kararsız kalan Terim, Uruguaylı futbolcunun fizik durumuna göre kararını verecek.

Deneyimli teknik adam forvet konusunda ise Adem Büyük ile Falcao arasında henüz kararını vermedi.

Sarı-kırmızılı hocanın Lemina'nın yokluğunda 6 numara pozisyonundaki tercihi de netleşmedi. Bununla ilgili olarak ise Donk, Belhanda ve Ömer arasında bir seçim yapılacak.

(Milliyet)