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Spor

Cimbom'dan beklenmedik hamle! Hedefteki isim Anderson Talisca

Bir dönem Beşiktaş forması ve giyen Türkiye'de iz bırakmış olan Anderson Talisca için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Brezilya yıldızı son olarak Galatasaray gündemine aldı ve oyuncunun transferi için süreci Erden Timur yönetecek. İşte detaylar...

8 Mart 2024 Cuma 11:53 - Güncelleme:
Cimbom'dan beklenmedik hamle! Hedefteki isim Anderson Talisca
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Bu sezon şampiyonluk mücadelesinde bulunan Galatasaray, gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaşlı eski yıldzı Anderson Talisca'nın peşinde.

AL NASSR'DAN AYRILACAK

Arap basını, futbol kariyerine Al Nassr'da devam eden Anderson Talisca ile ilgili yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. Sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Talisca'nın artık ayrılık aşamasında olduğu ve Al Nassr'da son sezonunu geçirdiği ifade edildi.

ERDEN TİMUR'DAN HAMLE GELECEK

Daha önce 30 yaşındaki yıldız futbolcunun şartlarını soran G.Saray'ın yeni sezonda Talisca için bir hamle yapması bekleniyor. Arap ekibinde yaşanacak köklü değişimin ardından Talisca'nın da niyetinin Avrupa'da devam etmek olduğu gelen haberler arasında. Takvim'in haberine göre; Talisca ile ilgili süreci, ses getiren isimlere imza attıran Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur yönetecek.

AVRUPA ONU İZLİYOR

Futbola Avrupa'da devam etme planı olduğu belirtilen Anderson Talisca'ya, başta İngiltere olmak üzere, Almanya, İspanya ve Fransa'dan kulüpler ilgi gösteriyor.

TÜRKİYE'DE İZ BIRAKTI

Brezilyalı 10 numara, santrfor ve sağ kanatta oynayabilen Talisca, Beşiktaş'ta çıktığı 80 maçta 37 gol, 14 asist yaparak iz bırakmıştı.

Çok başarılı bir sezon geçiren Anderson Talisca, Al Nassr'da görev aldığı tüm kulvarlardaki 25 maçta 25 gole imza atarken, 4 de asist yaparak kalitesini gösterdi.

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