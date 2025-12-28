Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Real Madrid'den Antonio Rüdiger ile ilgilendiği iddia edildi.

BİRÇOK KULÜP İSTİYOR

AS'ın haberine göre; sarı-kırmızılı ekibin 32 yaşındaki savunmacıya talip olan takımlar arasında yer alıyor. Haberde Cimbom'un yanı sıra, Alman stoperi isteyen kulüplerin Chelsea, Paris Saint Germain, Al Nassr ve Al Hilal olduğu aktarıldı.

Öte yandan devre arasında Galatasaray'ın kış transfer döneminde bu hamleyi yapmak istediği vurgulandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkan Rüdiger, bu müsabakalarda skor katkısı yapamadı.