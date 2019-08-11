Cimbom'dan kötü prova
Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina’ya 4-1 mağlup oldu.
Fiorentina 42’de penaltıdan Kevin-Prince Boateng ve 45’te Sottil’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
Galatasaray 50’de Emre Mor ile farkı bire indirse de 61’de Benassi ve 83’te Giovanni Simeone’nin attığı gollerle ev sahibi ekip maçı 4-1 kazandı.
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