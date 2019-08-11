Cimbom'dan kötü prova

Fiorentina 42’de penaltıdan Kevin-Prince Boateng ve 45’te Sottil’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Galatasaray 50’de Emre Mor ile farkı bire indirse de 61’de Benassi ve 83’te Giovanni Simeone’nin attığı gollerle ev sahibi ekip maçı 4-1 kazandı.