Cim-Bom’un eli kolu bağlı

SÜPER Lig’de sezona kötü başlayan ve Real Madrid mağlubiyetiyle Şampiyonlar Ligi’nde de havlu atan Galatasaray’da Fatih Terim’in kadroya vurduğu neşter sancılı olacak. Beşiktaş derbisindeki yenilgi sonrası “Bazı arkadaşlar Ocak’tan sonra bizimle olmayacak” diyen Aslan’ın hocasının, kadro operasyonunu yaparken adeta 9 doğuracağı ortaya çıktı.

OCAK’A KADAR SABREDİLECEK

Yönetime performanslarını beğenmediği Belhanda, Mariano, Feghouli, Nagatomo ve Donk için “Satılsın” raporu veren Fatih Terim, 7’si Süper Lig, 2’si de Şampiyonlar Ligi olmak üzere ilk yarıda Türkiye Kupası dışında kalan maçlarda bu oyuncularından bazılarını mecburen kullanacak. Terim, Beşiktaş derbisi sonrası Mariano, Feghouli ve Nzonzi’yi ligde kızağa çekmişti.

KUPADA GENÇLER OYNAYACAK

Sarı-Kırmızılı teknik adam, bu isimlere Real Madrid deplasmanında ilk 11’de yer vermişti. Cim-Bom’un hocasının, bugünkü Gaziantep FK mücadelesinde de “Son şanslarıydı” dediği oyunculardan Mariano, Nzonzi ve Belhanda’yı 11’de sahaya sürmesi bekleniyor. Terim, Türkiye Kupası 5. turunda Tuzlaspor ile oynanacak 2 maçta ise tamamen genç futbolculara şans verecek.