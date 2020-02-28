Cimbom'un en büyük hedefi 8'de 8

28 Şubat 2020 Cuma09:18 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 09:18

Süper Lig'de çıktığı son 7 maçtan galibiyetle ayrılan Galatasaray, evinde taraftarlarının desteğiyle galibiyet serisini 8'e çıkartmak istiyor.

Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takım, tamamı dolu tribünler karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Ligin ikinci yarısında henüz hiç puan kaybetmeyen Galatasaray, zorlu virajlar öncesinde kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, bu hafta evinde Gençlerbirliği ile karşılaştıktan sonra haftaya Sivasspor deplasmanına gidecek ardından Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.