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Spor

Cimbom'un en büyük hedefi 8'de 8

Ligin ikinci yarısında henüz hiç puan kaybetmeyen Galatasaray, zorlu virajlar öncesinde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Bu hafta evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, bu maçtan da 3 puan almanın hesaplarını yapıyor

28 Şubat 2020 Cuma09:18 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 09:18

Süper Lig'de çıktığı son 7 maçtan galibiyetle ayrılan Galatasaray, evinde taraftarlarının desteğiyle galibiyet serisini 8'e çıkartmak istiyor.

Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan sarı-kırmızılı takım, tamamı dolu tribünler karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Ligin ikinci yarısında henüz hiç puan kaybetmeyen Galatasaray, zorlu virajlar öncesinde kayıpsız yoluna devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, bu hafta evinde Gençlerbirliği ile karşılaştıktan sonra haftaya Sivasspor deplasmanına gidecek ardından Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

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