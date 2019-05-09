Cim-Bom’un gündüzü kara

GEÇEN hafta Başakşehir’in puan kaybının ardından Beşiktaş’ı yenerek liderliğe yükselen Galatasaray yarın Çaykur Rizespor ile gündüz maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Sarı-Kırmızılılar’ı rakipten çok maçın gündüz oynanması düşündürüyor. Çünkü Aslan son dönemde erken oynanan maçlarda sonuca gitmekte bir hayli zorlanıyor.

10 MAÇIN 9’U DEPLASMANDA

Gece oynamaya alışık olan Galatasaraylı futbolcular, saat 19.00’dan önce oynanan son 10 karşılaşmada oldukça kötü bir performans ortaya koydu. Cim-Bom, 9’u deplasmanda, biri ise kendi evindeki bu süreçte oynadığı 10 maçın 8’inde puan kaybetti. Sadece 2 galibiyet alırken, 3 mücadelede yenildi, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Böylece Galatasaray 10 maçta 19 puan kaybetti.

TERİM’DEN GÜNDÜZ UYARISI

Aslan, gündüz maçlarında son galibiyetini Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile şampiyonluğa ulaştığı 2014-15 sezonunda Kardemir Karabükspor karşısında 5-2’lik skor ile elde etmişti. G.Saray ayrıca bu sezon kupadaki gündüz maçında Hatay’a 4-2 yenilmişti. Teknik Direktör Terim, maç öncesi oyuncularını uyararak, “Gündüz maçına alışık değiliz. Bu nedenle iyi konsantre olmamız gerekiyor” dedi.