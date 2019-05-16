Cim-Bom’un kasasına 18 milyon TL

Finalle birlikte 9 karşılaşmaya çıkan Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk karşılığı olarak 18 milyon TL civarında bir kazanç elde etti. Süper Lig’den düşen ve kupada da finalde kaybeden Akhisar ise 15 milyon TL civarında bir gelirin sahibi oldu.