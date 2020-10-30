Cimbom'un konuğu MKE Ankaragücü

AA 30 Ekim 2020 Cuma 10:17 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 10:17

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-18 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 85 golle karşılık verebildi.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.

İki takım şimdiye dek İstanbul'da 48 kez karşılaştı, Galatasaray 36, MKE Ankaragücü ise 3 kez galip geldi. İstanbul'daki 9 maç da berabere sonuçlandı.

Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.