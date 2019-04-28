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Cim-Bom’un liderlik günü

Galatasaray saat 20.00’de Konyaspor’a konuk olacak. Başakşehir’in yenilgisi sonrası Aslan, bu akşam rakibini mağlup ederse 20 hafta sonra liderlik koltuğuna oturacak.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de bu akşam zirve yarışında kritik bir maç oynanacak. Başakşehir’in Göztepe yenilgisi sonrası liderlik şansı doğan Galatasaray, saat 20.00’de Atiker Konyaspor deplasmanına çıkacak. Mete Kalkavan’ın yöneteceği maç beIN Sports 1’den ekranlara gelecek. Sarı-Kırmızılı takım rakibini mağlup ederse 62 puana ulaşacak ve Başakşehir’i averajla geçerek liderliğe yükselecek. Ligde son olarak 9. haftada liderlik koltuğuna oturan Aslan, 10. haftada Malatya’ya yenilince, Başakehir’in gerisine düşmüştü.Galatasaray bu akşam kazanması halinde 20 haftalık zirve hasretini bitirmiş olacak. İki takım ligde daha önce 35 kez karşılaşırken, G.Saray 27, Konya 2 galibiyet elde etti. Gollerde de Aslan, Konya deplasmanına umutlu gitti. Aslan 71-20 önde.

Galatasaray’da deplasman fobisi

BU akşam liderlik maçına çıkacak olan Galatasaray’ın en büyük endişesi, karşılaşmanın deplasmanda oynanacak olması. Sarı-Kırmızılı ekip bu sezon deplasman maçlarında sonuca gitmekte büyük sıkıntı yaşıyor. Aslan bu sezon rakip sahalarda oynadığı 14 karşılaşmada sadece 6 galibiyet alabilirken, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Tüm mağlubiyetlerini deplasmanda elde eden Galatasaray’ın toplam puan kaybı 20’yi buldu. Öte yandan Cim-Bom’da sarı kart sınırında bulunan Emre Akbaba, Linnes, Belhanda ve Emre Taşdemir sarı kart görürse, Beşiktaş derbisinde oynamayacak.

MUHTEMEL 11’LER:

KONYASPOR: Serkan, Zuta, Diagne, Uğur, Skubic, Ömer Ali, Fofana, Jonsson, Milosevic, Jevtovic, Yatabare

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Diagne

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