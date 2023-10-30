İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2831
  • EURO
    29,997
  • ALTIN
    1814.18
  • BIST100
    7713.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cimbom'un sabrı taştı! Galatasaray'dan Tanguy Ndombele kararı
Spor

Cimbom'un sabrı taştı! Galatasaray'dan Tanguy Ndombele kararı

Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Fransız futbolcuyla yollarını ayırabilir. İşte detaylar...

30 Ekim 2023 Pazartesi 17:44 - Güncelleme:
Cimbom'un sabrı taştı! Galatasaray'dan Tanguy Ndombele kararı
ABONE OL

Galatasaray büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele'den beklediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Fransız futbolcuyla yollarını ayırabilir.

6 numara arayışındayken rotayı bir anda Tanguy Ndombele'ye kıran Galatasaray büyük hayal kırıklığı yaşadı. Beklentilerin çok altında kalan 26 yaşındaki orta saha Tanguy Ndombele ile yollar ayrılabilir.

TANGUY NDOMBELE ARA TRANSFER DÖNEMİNDE YOLCU

Galatasaray'da Çaykur Rizespor kadrosuna alınmayan Tanguy Ndombele ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar, kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcuyu ara transfer döneminde gönderebilir.

FİZİKSEL AÇIDAN TAKIMIN GERİSİNDE

Sanchez'in Galatasaray'daki performansı taraftarı mest ederken Tottenham'dan gelen bir diğer isim olan Ndombele adeta yokları oynuyor. Fiziksel açıdan takımın bir hayli gerisinde olan Ndombele için özel bir antrenman programı uygulandı. Hocası Okan Buruk'un da yavaş yavaş süre vererek maçlara hazırlamaya çalıştığı yıldız futbolcu, kasım ayı gelmesine rağmen istenen seviyeye ulaşamadı.

SKOR ÜRETEMEDİ

Ndombele, Galatasaray formasıyla bu sezon 7 maçta boy gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.