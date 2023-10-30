Cimbom'un sabrı taştı! Galatasaray'dan Tanguy Ndombele kararı

Galatasaray büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele'den beklediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Fransız futbolcuyla yollarını ayırabilir.

6 numara arayışındayken rotayı bir anda Tanguy Ndombele'ye kıran Galatasaray büyük hayal kırıklığı yaşadı. Beklentilerin çok altında kalan 26 yaşındaki orta saha Tanguy Ndombele ile yollar ayrılabilir.

TANGUY NDOMBELE ARA TRANSFER DÖNEMİNDE YOLCU



Galatasaray'da Çaykur Rizespor kadrosuna alınmayan Tanguy Ndombele ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar, kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcuyu ara transfer döneminde gönderebilir.

FİZİKSEL AÇIDAN TAKIMIN GERİSİNDE

Sanchez'in Galatasaray'daki performansı taraftarı mest ederken Tottenham'dan gelen bir diğer isim olan Ndombele adeta yokları oynuyor. Fiziksel açıdan takımın bir hayli gerisinde olan Ndombele için özel bir antrenman programı uygulandı. Hocası Okan Buruk'un da yavaş yavaş süre vererek maçlara hazırlamaya çalıştığı yıldız futbolcu, kasım ayı gelmesine rağmen istenen seviyeye ulaşamadı.

SKOR ÜRETEMEDİ

Ndombele, Galatasaray formasıyla bu sezon 7 maçta boy gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.