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Cim-Bom’un Tetteh ısrarı

Galatasaray, Ocak’taki ara transferde girişimde bulunduğu ancak fiyatının fırlaması nedeniyle alamadığı Sparta Prag’ın 21 yaşındaki golcüsü Benjamin Tetteh için yeniden Çekya kulübüyle görüşmelere başladı.

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GEÇTİĞİMİZ Ocak ayında Sparta Prag’tan 21 yaşındaki Benjamin Tetteh’i transfer etmek isteyen ancak fazla nakit para veremediği için bu oyuncuyu alamayan Galatasaray’ın Ganalı santrafor için yeniden girişimde bulunduğu öğrenildi. Çekya basını, Sarı-Kırmızılılar’ın Semih Kaya transferinde iyi ilişkiler kurduğu Sparta Prag’tan Tetteh’i istediğini yazdı. Sparta Prag’ın 3 yıl daha sözleşmesi olan oyuncusu için CimBom’dan 4 milyon euro talep ettiği, Galatasaray’ın fiyatı düşürmeye çalıştığı belirtildi. Bu arada Beşiktaş’tan ayrılan, Galatasaray’a transfer olacağı öne sürülen kanat oyuncusu Gökhan Töre için vize çıkmadı. Bu oyuncunun sık sakatlanması nedeniyle transferinden vazgeçildiği öne sürüldü.

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