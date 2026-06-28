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Spor

Cimbom'un üç silahşörü! Transfer operasyonu başladı

Galatasaray'da transfer sürecini başkan Dursun Özbek, yönetici Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk üçlüsü birlikte yönetiyor. Temmuz başında hız kazanması beklenen çalışmalarda son kararı Özbek verirken, görüşmeleri Kavukcu yürütecek, Buruk ise scout raporları doğrultusunda futbolcu tercihlerini şekillendirecek.

TRT SPOR28 Haziran 2026 Pazar 21:25 - Güncelleme:
Cimbom'un üç silahşörü! Transfer operasyonu başladı
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Galatasaray'da transfer çalışmalarında 3 isim öne çıkıyor. Başkan Dursun Özbek, süreci yönetici Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk ile birlikte yürütüyor.

Temmuz başında hareketlenmesi beklenen transfer çalışmalarının lideri yine Başkan olacak. Futbolcu seçiminde ve ödemelerde son kararı Özbek verecek.

Transferden sorumlu yönetici ise Abdullah Kavukcu olacak.

Kavukcu, teknik ekipten gelen rapor doğrultusunda listedeki isimlerle görüşmeleri yürütecek.

Teknik direktör Okan Buruk da, scout ekibinin futbolcularla ilgili raporlarını değerlendiriyor.

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