Galatasaray'da transfer çalışmalarında 3 isim öne çıkıyor. Başkan Dursun Özbek, süreci yönetici Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk ile birlikte yürütüyor.
Temmuz başında hareketlenmesi beklenen transfer çalışmalarının lideri yine Başkan olacak. Futbolcu seçiminde ve ödemelerde son kararı Özbek verecek.
Transferden sorumlu yönetici ise Abdullah Kavukcu olacak.
Kavukcu, teknik ekipten gelen rapor doğrultusunda listedeki isimlerle görüşmeleri yürütecek.
Teknik direktör Okan Buruk da, scout ekibinin futbolcularla ilgili raporlarını değerlendiriyor.