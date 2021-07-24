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Spor

Cimnastikte 4 sporcumuz finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının ilk gününde artistik cimnastikte mücadele eden Türk sporcular Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak finale yükseldi.

AA24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:31 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 16:31
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İbrahim Çolak halkada, Ferhat Arıcan paralel barda, Ahmet Önder atlama masası ve genel tasnif, Adem Asil ise halka, atlama masası ve genel tasnifte finale yükselme başarısı gösterdi.

İbrahim Çolak 2 Ağustos'ta halka aletinde, final mücadelesi verecek. Ferhat Arıcan ise 3 Ağustos'ta paralel aletinde madalya arayacak.

Ahmet Önder 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında yarışacak.

Adem Asil ise 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında ve halka aletinde yarışacak.

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