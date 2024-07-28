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Spor

Cimnastikte iki finalist birden!

2024 Paris Olimpiyatlarında cimnastik branşında Adem Asil ve Ferhat Arıcan, adını finale yazdırdı.

28 Temmuz 2024 Pazar 01:24 - Güncelleme:
Cimnastikte iki finalist birden!
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkekler takım ve bireysel alet elemeleri yapıldı.

Dünya şampiyonu Adem Asil, halka aletinde elde ettiği 14.866 puanla 5. olarak, Türk cimnastiğinin tek Olimpiyat madalyalısı Ferhat Arıcan da paralel barda aldığı 15.033 puanla 7. olarak finale kaldı.

Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ise atlama masası, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, halka ve yer aletinde 247.559 puan toplayarak 9. olurken, ilk 8 ülkenin yer aldığı finallere kalmayı başaramadı.

  • cimnastik
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