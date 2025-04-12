ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonun finalinde yarın Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la mücadele edecek.



Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in şampiyonluk mücadelesinde yarın Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la karşılaşacak.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Tarihlerinde ikinci kez finalde mücadele edecek Çimsa ÇBK Mersin, Çekya temsilcisini geçip, son 2 yıldır kazanmaya yaklaştığı kupayı bu sezon almak istiyor.

Başantrenör Ahmet Kandemir'in çalıştırdığı Mersin temsilcisi, 2023'te Fenerbahçe'ye finalde yenilirken, geçen sezon ise Avrupa dördüncüsü olmuştu.