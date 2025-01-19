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Spor

Çimsa ÇBK Mersin, BOTAŞ deplasmanında kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Çimsa ÇBK Mersin deplasmanda konuk olduğu BOTAŞ'I 77'73'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

AA19 Ocak 2025 Pazar 16:30 - Güncelleme:
Çimsa ÇBK Mersin, BOTAŞ deplasmanında kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda BOTAŞ'ı 77-73 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Özgök, Yiğit Emre Şimşek, Hakkı Ünver

BOTAŞ: Büşra Akbaş 7, Allen 4, Gülşah Duman Bıçakçı 11, Dantas 23, Cave 15, Cuic 13, Işık Su Güven, Rana Uçar, Buket Ünal

Çimsa ÇBK Mersin: Anderson 18, Pelin Derya Bilgiç 13, Carleton 11, Araujo 12, Rupert 23, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan, Sinem Ataş, Derin Yaya

1. Periyot: 26-20

Devre: 47-37

3. Periyot: 55-56

Beş faulle çıkan: 39.27 Araujo (Çimsa ÇBK Mersin)

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