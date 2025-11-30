İSTANBUL 16°C / 9°C
Spor

ÇİMSA ÇBK Mersin deplasmanda kazandı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 90-88'lik skorla mağlup etti.

30 Kasım 2025 Pazar 17:43
ÇİMSA ÇBK Mersin deplasmanda kazandı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 90-88 mağlup etti.

Bu sonuçla Nesibe Aydın ligde ikinci yenilgisini yaşadı, ÇBK Mersin ise beşinci galibiyetini aldı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Uğur Yüksel, Melikşah Mercan

Nesibe Aydın: Davis 23, Bone 13, Büşra Akgün, Green 28, Yağmur Kübra Önal 9, Pelin Gülçelik 2, Elif Çayır, Melike Yalçınkaya 10, Turner 3, Aysude Torcu

ÇİMSA ÇBK Mersin: Vanloo 20, Manolya Kurtulmuş 16, Juskaite 17, Burke 10, Esra Ural Topuz 4, Büşra Akbaş 11, Asena Yalçın, Sinem Ataş 3, Razheva 9

1. Periyot: 15-21

Devre: 46-46

3. Periyot: 66-73

  • ÇİMSA ÇBK Mersin
  • Nesibe Aydın
  • Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

