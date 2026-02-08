İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

ÇİMSA ÇBK Mersin evinde galip

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 81-63 mağlup etti.

8 Şubat 2026 Pazar 17:41
ÇİMSA ÇBK Mersin evinde galip
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın'ı 81-63 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ömer Sarı, Yasin Alkan

ÇİMSA ÇBK Mersin: Sinem Ataş 7, Allen 9, Burke 13, Esra Ural Topuz 4, Iagupova 7, Manolya Kurtulmuş 15, Büşra Akbaş 9, Juskaite 12, Geiselsoder 5, Asena Yalçın, Ayşenaz Harma, Eslem Güler

Nesibe Aydın: Davis 15, Bone 14, Pelin Gülçelik 3, Green 20, Yağmur Önal 4, Melike Yalçınkaya, Turner 4, Derin Yaya, Büşra Akgün 3, Aysude Torcu

1. Periyot: 21-18

Devre: 48-34

3. Periyot: 63-49

  • ÇİMSA ÇBK Mersin
  • Nesibe Aydın
  • Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

