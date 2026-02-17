ÇİMSA ÇBK Mersin'de George Dikeoulakos dönemi sona erdi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin, Yunan başantrenör George Dikeoulakos ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, geçen yıl mayıs ayında takımın başına getirilen Dikeoulakos ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Görev yaptığı süre boyunca ÇİMSA ÇBK Mersin'e vermiş olduğu emek ve katkılar için kendisine teşekkür ederiz. Sayın Dikeoulakos'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ligdeki 18 karşılaşmada 13 galibiyet alan Mersin ekibi, 31 puanla 4. sırada bulunuyor.

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da yarı finalde mücadele ediyor.