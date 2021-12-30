İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2021 Perşembe / 26 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,1067
  • EURO
    14,8777
  • ALTIN
    758.076
  • BIST100
    1882.8
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çin, milli takımda oynayan futbolcularına dövme yasağı getirdi
Spor

Çin, milli takımda oynayan futbolcularına dövme yasağı getirdi

Çin, milli takım düzeyindeki futbolcularına topluma iyi örnek oluşturmak amacıyla dövme yasağı getirdi.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 15:56 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:57
ABONE OL

Ülkenin hükümete bağlı spordan sorumlu yönetim birimi, genç yaş kategorileri de dahil olmak üzere Çin Milli Takımı'nda forma giyen oyuncuların, topluma iyi örnek teşkil etmeleri amacıyla yeni dövme yaptırmalarının yasaklandığını duyurdu.

Yasağın sıkı bir şekilde uygulanması gerektiği belirtilirken dövmesi olan milli futbolculara ise dövmelerini sildirmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

Milli oyuncuların, yasağa uymamaları durumunda Çin Futbol Federasyonu tarafından disiplin cezalarına çarptırılabileceği kaydedildi.

Öte yandan bazı özel durumlarda takımın kalanının rızasıyla dövmelerin antrenman ve müsabakalar sırasında kapatılmasının kabul edilebileceği belirtildi.

Çin hükümeti, 2018'in ortalarından bu yana internet ortamı ve televizyon ekranlarında ünlü kişilerin dövmelerinin gösterilmemesi yönünde adımlar atıyor. Bu adımlar kapsamında milli takım oyuncusu Zhang Linpeng başta olmak üzere birçok profesyonel futbolcu, kollarını sararak veya uzun kollu formayla dövmelerini gizlemek zorunda kalıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.