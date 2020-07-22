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Spor

Çin Süper Ligi'nde pozitif vaka yok

Çin Süper Ligi'nde forma giyen futbolculara yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu.

AA22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:24 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:24
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Çin Süper Ligi'nde forma giyen futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Xinhua ajansının haberine göre, cumartesi günü başlayacak lig karşılaşmaları öncesi futbolcular ve teknik ekipler sağlık kontrolünden geçirildi.

Ligde mücadele eden 16 takımdaki 1870 kişiye yapılan Kovid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı belirtildi.

Çin Futbol Federasyonu, salgın sebebiyle 22 Şubat'taki sezon açılışı ertelenen ligin 25 Temmuz'da start alacağını duyurmuştu.

Karşılaşmaların Suzhou ve Dalian şehirlerinde oynanacağı, futbolculara da haftada bir Kovid-19 testi yapılacağı kaydedilmişti.

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