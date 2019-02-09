Çin takımları Belhanda'nın peşine düştü

Sarı kırmızılı ekipte performansı sürekli tartışılan isimlerden biri olan Younes Belhanda'nın talipleri artıyor.

Suudi ekibi Al İttihad'ın 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sezon sonu için Galatasaray'la şimdiden anlaştığı belirtilen Faslı oyuncu için Çin ekipleri de tekrar devreye girdi.

Yetenekli ismi takip eden 3 Çin kulübünün önümüzdeki günlerde resmi teklif sunmaya hazırlandıkları ifade edildi.

Çin'de kış transfer dönemi 28 Şubat'a kadar açık.

Yönetimin, Belhanda için takımın durumuna göre karar vereceği belirtildi. Ligde ve Avrupa'da hedeften kopulursa ve Çin'den de 9 milyon civarında bir teklif gelirse Faslı yıldızın satılacağı iddia edildi.

Terim ocak ayında Belhanda'nın satışına 'Ona ihtiyacım var' diyerek engel olmuştu.

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