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Spor

Çin'de futbol seyirciyle döndü

Çin'de futbola seyirci ile geri döndü. Koronavirüsün başlangıç noktası olan ülkede Beijing Guoan - Shanghai SIPG maçını taraftarlar tribünden izledi.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 23:08 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 23:08
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Çin futbolunda taraftarlar tribünlere döndü. Koronavirüs salgının başlangıç noktası olan Uzak Doğu ülkesinde, pandemiden itibaren ilk kez bir futbol maçı seyircili oynandı.

Çin halkı için özel bir anlam taşıyan maçta Beijing Guoan ile Shangai SIPG karşılaştı. Shangai SIPG, Wang Shenchao ve Oscar'ın golleriyle maçı 2-1 kazanırken, ev sahibi takımın tek sayısını Türkiye'de Bursaspor forması da giyen Cedric Bakambu kaydetti.

Suzhou'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça giden taraftarlara, stadyuma girerken karekodlarını okutmak ve maske takmak zorunlu tutuldu.

Karşılaşmaya bilet alabilmek için, futbolseverlerin son 7 günde verdikleri negatif virüs testini belgelemeleri gerekiyordu.

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