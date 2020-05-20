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Spor

Çin'den Belhanda açıklaması geldi! ''Çok iyi oyuncu''

Galatasaray'ın Faslı yıldız oyuncusu Belhanda'nın Çin kulübü Tianjin Teda'ya transfer olacağı yönündeki haberlere Çin'den jet yanıt geldi

20 Mayıs 2020 Çarşamba 23:19 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 23:19
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Çin kulübü Tianjin Teda yetkilileri Belhanda transferiyle ilgili net ifadeler kullandı. Yakın zamanda yine Suudi Arabistan kulüpleriyle ismi anılan Belhanda'nın maaşı problem yarattı. Tianjin Teda kulübü ise Belhanda transferiyle ilgili konuştu.

HABERLER DOĞRU DEĞİL!

Tianjin Teda'dan yapılan açıklamada, "Belhanda çok iyi bir futbolcu. Ancak bu haberler doğru değil. Şu anda zaten ligin geleceği konusunda belirsizlik var. Statü, bazı takımların durumu, yabancı kontenjanı vb. gibi durumlar belirsiz. O yüzden transfer şu an itibariyle gündemimizde son sırada." ifadelerine yer verildi.

Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 15 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Belhanda'nın Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor 

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