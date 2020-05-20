Çin'den Belhanda açıklaması geldi! ''Çok iyi oyuncu''

20 Mayıs 2020 Çarşamba 23:19 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 23:19

Çin kulübü Tianjin Teda yetkilileri Belhanda transferiyle ilgili net ifadeler kullandı. Yakın zamanda yine Suudi Arabistan kulüpleriyle ismi anılan Belhanda'nın maaşı problem yarattı. Tianjin Teda kulübü ise Belhanda transferiyle ilgili konuştu.

HABERLER DOĞRU DEĞİL!



Tianjin Teda'dan yapılan açıklamada, "Belhanda çok iyi bir futbolcu. Ancak bu haberler doğru değil. Şu anda zaten ligin geleceği konusunda belirsizlik var. Statü, bazı takımların durumu, yabancı kontenjanı vb. gibi durumlar belirsiz. O yüzden transfer şu an itibariyle gündemimizde son sırada." ifadelerine yer verildi.

Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 15 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Belhanda'nın Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor