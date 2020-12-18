Çin'den Talisca için çarpıcı açıklama

18 Aralık 2020 Cuma 18:21 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 18:21

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen ve ismi Beşiktaş ile tekrar anılmaya başlayan Anderson Talisca için Çin'den açıklama geldi.

Spor Arena'nın aktardığı, Çin basınının haberine göre Talisca'nın Guangzhou Evergrande'den ayrılma ihtimali ilk kez bu kadar kuvvetli. Çin'den Weibo gazetesinde Brezilyalı futbolcu hakkında 'Talisca için ayrılık iddiaları gerçeğe dönüşmek üzere' yorumu yapıldı.

Talisca'nın tavırları ve performans düşüklüğü nedeniyle teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından da üstünün çizildiği ve son yabancı sınırlama kararlarının ardından ayrılığın yüksek ihtimal olabileceği kaydedildi.

DAHA DÜŞÜK ÜCRETE BEŞİKTAŞ'A...



Brezilyalı yıldızın geçen sezon da Beşiktaş'ın gündemine geldiği fakat siyah beyazlı kulünün 9 milyon euro ödemek istemediği hatırlanırken bu kez çok daha düşük bir ücrete transferin tamamlanabileceği belirtildi.

Çin Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre Çinli oyuncular en fazla 628 bin euro, yabancı oyuncular ise en fazla 3 milyon euro kazanabilecek. Çin'de şu anda yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca'nın Türkiye'ye dönüşünün önündeki en büyük engellerden biri olan yıllık ücreti böylece ortadan kalkacak.