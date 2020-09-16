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Spor

Çin'den Ze Luis'e büyük teklif

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Ze Luis'e Çin'den ciddi transfer teklifi geldiği belirtildi. Tianjin Teda, Ze Luis'e senelik 3,5 milyon euro, Porto'ya ise bonservis için 5,5 milyon euro teklif etti.

16 Eylül 2020 Çarşamba 20:38 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 20:38
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A Bola'nın haberine göre Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Teda, Ze Luis'e senelik 3,5 milyon euro, Porto'ya ise bonservis için 5,5 milyon euro teklif etti.

Fenerbahçe'nin dışında Beşiktaş ve İspanyol kulüpleriyle de adı anılan Ze Luis'e Tianjin Teda, yıllık 3.5 milyon euroluk sözleşme teklif etti.

PORTO'YA 5.5 MİLYON EURO

Porto, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda oynayan oyuncu için 10 milyon euro benservis bedeli belirlerken, Çin ekibinin 5.5 milyon euro önerdiği ifade edildi.

Portekiz ekibiyle toplam 31 maça çıkan Ze Luis, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.

Golcü oyuncu, 2019 yılında Spartak Moskova'dan Porto'ya 10.75 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

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