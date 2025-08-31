İSTANBUL 35°C / 22°C
Spor

Çin'i mağlup eden Fransa çeyrek finalde!

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Fransa, Çin'i 3-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek final biletini kaptı.

AA31 Ağustos 2025 Pazar 17:23 - Güncelleme:
Çin'i mağlup eden Fransa çeyrek finalde!
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Fransa, Çin'i 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fransa, Brezilya-Dominik Cumhuriyeti maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.

Salon: Huamark

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Çin: Zhang, Wu, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Gao (Mengjie Wang, Tang, Yang, Li, Yin, Chen)

Fransa: Rotar, Elouga, Ndiaye, Cazaute, Sylves, Stojiljkovic (Gelin, Giardino, Selosse, Gicquel)

Setler: 20-25, 25-27, 25-22, 20-25

Süre: 109 dakika

  • fransa
  • Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası

