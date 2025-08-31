Çin'i mağlup eden Fransa çeyrek finalde!

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Fransa, Çin'i 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Fransa, Brezilya-Dominik Cumhuriyeti maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.
Salon: Huamark
Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Yuliya Akulova (Kazakistan)
Çin: Zhang, Wu, Yuanyuan Wang, Gong, Zhuang, Gao (Mengjie Wang, Tang, Yang, Li, Yin, Chen)
Fransa: Rotar, Elouga, Ndiaye, Cazaute, Sylves, Stojiljkovic (Gelin, Giardino, Selosse, Gicquel)
Setler: 20-25, 25-27, 25-22, 20-25
Süre: 109 dakika