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Çinliler Medel için kesenin ağzını açtı

Çin takımı Beijing Guoan Gary Medel için Beşiktaş’la görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, 10 milyon euro (60 milyon TL) istiyor. Transfer her an bitebilir.

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TÜRKİYE’DE transfer sezonu kapansa da Quaresma ve Medel’in Beşiktaş’tan ayrılma ihtimali sürüyor. Çin’in Beijing Guoan takımının transfer teklifinde bulunduğu Şilili Medel için görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanma olasılığı yüksek. Çin basınına göre Siyah-Beyazlı ekibin istediği 10 milyon euroluk bedeli, Çin takımının ödemeye sıcak baktığı belirtiliyor.
 
31 yaşındaki oyuncunun bu sezon Beşiktaş’ta gösterdiği istikrarlı performansın, Çin ekibinin dikkatini çektiği de vurgulandı. 2020’ye kadar Siyah-Beyazlı ekiple sözleşmesi bulunan Şilili oyuncu, bu sezon 28 maçta forma giydi. Medel’in sezon başında West Ham’a transferi gündeme gelmiş ancak İngilizler Beşiktaş’ın istediği parayı vermediği için anlaşma olmamıştı.
 
Akşam
 

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