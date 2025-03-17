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Spor

Ciro Immobile beklentinin altında kaldı

Son golünü Gaziantep FK karşısında atan İtalyan santrafor Ciro Immobile, gol atmayı unuttu ve son haftalarda adeta yokları oynuyor.

HABER MERKEZİ17 Mart 2025 Pazartesi 11:23 - Güncelleme:
Ciro Immobile beklentinin altında kaldı
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Beşiktaş kariyerine harika bir giriş yapan ve gollerini üst üste sıralayan Ciro Immobile, son maçlarda adeta yokları oynuyor.

2025'TE 2 GOL

2025'te ligde çıktığı 10 maçta sadece 2 gol atabilen İtalyan santrfor, bunların ilkini 11 Ocak'ta Bodrum FK'ye, ikincisini de 6 maç sonra Gaziantep FK'ye karşı penaltıdan kaydetti.

Konyaspor deplasmanında beklentilerin çok altında kalan İmmobile, hedefi bulamayan iki şut çekebildi.

1 SENESİ KALDI

Yıllık net 6 milyon Euro üzerinden 2 senelik kontratı bulunan 35 yaşındaki forvetin Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu.

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