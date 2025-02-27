İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4308
  • EURO
    38,2812
  • ALTIN
    3383.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ciro Immobile: Beşiktaş'ta harika bir deneyim yaşıyorum
Spor

Ciro Immobile: Beşiktaş'ta harika bir deneyim yaşıyorum

Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

HBAER MERKEZİ27 Şubat 2025 Perşembe 12:46 - Güncelleme:
Ciro Immobile: Beşiktaş'ta harika bir deneyim yaşıyorum
ABONE OL

Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"

Hakkında ayrılık iddiaları da gündeme gelen Immobile, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyledi. İtalyan golcü, açıklamasında, "Beşiktaş'ta mutluyum, harika bir deneyim yaşıyorum. Şampiyona zor ama biz de söz sahibi olmaya çalışıyoruz." dedi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 30 maçta süre bulan 35 yaşındaki deneyimli golcü, 14 gol attı ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı deneyimli santrforun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.