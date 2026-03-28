Ciro Immobile: Gol atan her zaman haklıdır

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris FC forması giyen Ciro Immobile, Sky Calcio Unplugged programına verdiği röportajda hem kariyerine hem de İtalya Milli Takımı'na dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"LAZIO'YA FARKLI VEDA ETMEK İSTERDİM"

Kariyerinde yeni bir sayfa açan ve Paris FC forması giyen deneyimli golcü, Lazio günlerine değindi:

"8 yıl ve birçok kupanın ardından farklı bir şekilde veda etmek isterdim. Takımın her zaman taraftara ihtiyacı var. Taraftar stadyumda olduğunda bu bir gösteriye dönüşüyor ve sana ekstra güç veriyor. Umarım en kısa sürede takımla yeniden bütünleşirler. Kendi adıma, kariyerimi Lazio'da bitirip taraftarlara gerektiği gibi veda etmek isterdim."

"PIO VE MOISE OYNAMALI"

İtalya Milli Takımı hakkında konuşan Immobile, "Pio'yu oynatırdım, ona karşı bir zaafım var. Bir de Moise'i, çünkü gol özgüven getirir ve süreklilik çok önemli. Donnarumma, Barella ve Bastoni gibi isimleri tanıyorum; ilk maçın baskısını atlattılar. Artık daha rahatlar ve Bosna ile aynı şekilde Dünya Kupası'na gitme şansları olduğunu biliyorlar. Eğer bu baskıyı hissetmezlerse ortada maç olmaz. Ancak milli takım formasının ağırlığını da üzerlerinden atmaları gerekiyor. Lider mi? Inter oyuncularına ve özellikle Gigio'ya güvenirim, çünkü tecrübe çok önemli. Farklı şartlarda bir Ciro Immobile de bu takımda olurdu. Sezon başında Gattuso Bologna'ya geldi ve bana da çağrılma şansımın aynı olduğunu söyledi." dedi.

"GOL ATMAK HER ŞEYDİR"

Kariyeri ve oyun anlayışıyla ilgili de konuşan tecrübeli forvet, "Bu gole ihtiyacım vardı. Tüm liglerde gol attım ve bu yıl da sonunda golle buluştum. Roma'daki sakatlıktan sonra zor bir dönemdi. Genç bir kulüpte önemli bir deneyim yaşıyorum. İlk geldiğimde beni kibirli sandılar ama kariyerime rağmen antrenmanlardaki adanmışlığım onları etkiledi. Serie A ile fark? Pas hızına dair bir istatistik gördüm, İtalya diğer liglerin gerisinde. Eskiden daha fazla gol pozisyonu vardı, bu biraz da forvetlerle ilgili. Benim oyun tarzım bana inanılmaz sonuçlar getirdi. Kimse benden Pio gibi oynamamı bekleyemez. Inzaghi, Vieri ve Gilardino gibi isimleri örnek alarak büyüdüm. Gol atamadıklarında sinirden saçlarını yolarlardı. Şimdi santrfor rolü değişiyor. Ama ben babamın söylediği gibi düşünüyorum: Gol atan her zaman haklıdır." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYORUM"

Futbol sonrası planlarına da değinen Immobile, "Insigne Pescara'ya gittiğinde Verratti ile tanıştım ama Pescara'dan bana teklif gelmedi. Paris FC'ye imza atmasaydım gider miydim? Teknik direktörlük kariyerine başlamak için harika bir yer olurdu. Futbolu bıraktığımda bu oyunun içinde kalmak istiyorum. Teknik direktörlük yapmak isterim." sözlerini sarfetti.

"EN İYİSİ INZAGHI"

Birlikte çalıştığı en iyi teknik direktörü de açıklayan İtalyan golcü, "En iyi hocam Simone Inzaghi. Onunla çok şey kazandım. Ondan grup yönetimini çalmak isterdim. Bu konuda herkesten daha iyi ve bence bu mesleğin anahtarı bu. Farklı yerlerde bulununca da bunun doğruluğunu gördüm." sözleriyle konuşmasını noktaladı.