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Spor

Ciro Immobile için resmi açıklama geldi!

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, adı Beşiktaş'la anılan Ciro Immobile için açıklamalarda bulundu.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 18:05 - Güncelleme:
Ciro Immobile için resmi açıklama geldi!
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İsmi Beşiktaş ile ciddi şekilde anılan İtalyan golcü Ciro Immobile için Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani'den açıklama geldi.

Fabiani, yaptığı açıklamada Immobile'nin takımda kalmasını istediğini dile getirdi.

Angelo Fabiani yaptığı açıklamada, 'Ciro Immobile'nin takımdan bedelsiz ayrılmak gibi bir talebi olmadı. Bizim için şu anda Lazio'nun ayrılmaz bir parçası.' dedi.

Immobile için resmi bir teklif almadıklarını söyleyen Fabiani, 'Ciro için şu ana dek resmi bir teklif gelmedi. Beşiktaş ihtimalini duydum. Eğer teklif gelirse değerlendirmelerimizi yaparız, işleri resmi bir şekilde yapmaya alışkınım. Teklif geldiğinde daha net konuşacağım.' ifadelerini kullandı.

Fabiani ayrıca, 'Önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz ancak bizimle kalmasını umuyorum.' sözlerini sarf etti.

KARİYERİ VE RAKAMLARI

Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü bu maçlarda 1 asist kaydetti. Lazio'ya 2016/17 sezonunda imza atan Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını giydi.

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